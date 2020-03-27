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Коронавирус распространяется по Челябинской области

Общество
Сегодня, 12:24
Автор: 
Олеся Денисова

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в нескольких городах Челябинской области.

На сегодня один случай коронавируса выявлен в Кыштыме, несколько в Миассе, один в Копейске (госпитализирован в Челябинск) и остальные в Челябинске. В Магнитогорске пожилая женщина заразилась от родственников, которые приехали из-за границы и сами также заболели.

 

В настоящее время в области официально подтверждено восемь случаев коронавирусной инфекции. У 12 жителей условно подтвержден коронавирус, анализы отправлены в новосибирскую лабораторию «Вектор» для официального подтверждения. О случаях стало известно в четверг, 26 марта, утром. В течение вчерашнего дня появилась информация еще по трем условно заболевшим, сегодня утром – к ним добавились еще шесть человек, у которых получен положительный результат теста на коронавирус.

Автор: 
Олеся Денисова
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коронавирус
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