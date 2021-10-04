Котова: Не скупайте люки

Администрация Челябинска направила обращения в крупные предприятия города, которые скупают металлолом у небольших пунктов приема, с просьбой проверять лом на предмет наличия там люков и отказывать в приеме такого металла.

Об этом сообщил сегодня, четвертого октября, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города, руководитель аппарата мэрии Валерий Смирнов.

«Обращения отправлены в 26 предприятий которые скупают металлолом у небольших пунктов приема», - сообщил чиновник.

Напомним, глава Челябинска Наталья Котова обратилась к главному полицейскому города с просьбой отработать ряд мероприятий по предотвращению краж люков и сдачи их в металлолом.

Организации, занимающиеся скупкой металлолома, не имеют права принимать данные изделия, а при попытке кого-то сдать чугунные люки обязаны немедленно сообщать об этом в правоохранительные органы.