Котова поблагодарила полицейских Челябинска за охрану избирательных участков

Глава Челябинска Наталья Котова поблагодарила весь личный состав гарнизона полиции областного центра за обеспечение общественного порядка на выборах депутатов Госдумы.

Об этом Котова сказала сегодня, 20 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Спасибо огромное всему гарнизону полиции Челябинска. Вы все три дня выборов вы несли вахту. Обеспечивали безопасность горожан», - сказала Наталья Котова.

Напомним, 17, 18 и 19 сентября челябинцы выбирали депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.