Котова поручила Астахову как следует взяться за «управляйки»

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову как следует взяться за управляющие компании, которые не всегда надлежащим образом исполняют свои обязанности по содержанию дворовых территорий.

На аппаратном совещании в мэрии сегодня, 15-го июня, Астахов отчитался, что проверки «управляек» на предмет содержания дворов проводятся на постоянной основе.

«К сожалению, есть управляющие компании, которые не выполняют своих функций в полном объеме. По вашему поручению все собранные материалы будут направляться в госжилинспекцию для принятия мер», - доложил Александр Астахов.

Наталья Котова обратила внимание своего зама на конкретные адреса, где обслуживающие организации не выполняют обязанности должным образом. Проблемные дворы мэр выявила в ходе выездных проверок районов Челябинска в минувшие выходные.

«Улица Сулимова, 94-А. Заехали сюда случайно. Здесь очень плохая работа по уборке дворовой территории – за этот двор отвечает УК «Созвездие». Контейнеры переполнены. Мусор не убирают. Удивляюсь терпению жителей. Возьмите ситуацию на личный контроль. Жалуйтесь в ГЖИ», - поручила глава Челябинска Александру Астахову.

Кроме того, Наталья Котова отдельно остановилась на одном из дворов по улице 250-летия Челябинска, где сетевики (МУП ПОВВ) не выполнили благоустройство территории после проведения ремонтных работ.

«Данный вопрос тянется с зимы, происходят конфликты. Один житель активный, а остальные пассивно наблюдают. Мучаются, передвигаясь по испорченному проезду. Помогите жильцам поменять управляющую компанию, раз они не знают, как это сделать, а то получается, что до людей никому нет дела. Проведите собрание, расскажите жильцам, как можно сменить «управляйку». Аналогичное поручение я дала и главе района», - отметила Наталья Котова.

Александр Астахов на это заметил следующее: «Люди периодически обращаются к нам с таким вопросом. Мы им подсказываем, какие управляющие компании наиболее эффективно выполняют свою работу».

Также чиновник доложил главе Челябинска о том, что в работу по ее поручению взят и двор дома №66 на Сталеваров в Металлургическом районе, за который отвечает (и отвечает плохо) управляющая компания «Доверие».