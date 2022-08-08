Котова потребовала прочистить все ливневки до начала осени

Глава Челябинска Наталья Котова потребовать прочистить все ливневые канализации до начала сезона дождей.

Такое требование мэр озвучила сегодня, восьмого августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«По-прежнему поступают жалобы от жителей города на неработающие ливневки. Прошу все работы по их прочистке закончить до начала осени», - сказала Наталья Котова.

Ранее заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов сообщал, что имеющиеся в городе места подтоплений были проанализированы совместно со специалистами МБУ «ЭВИС». На начало года таковых оказалось 23. Затем число проблемных участков сократилось до дюжины.

Челябинские власти борются с подтоплениями на постоянной основе, выявляя заливаемые в период дождей места, однако до конца данная работа будет выполнена лишь к июлю 2023 года, заявлял Ксензов.

Напомним, ранее мэр заявляла о провокациях со стороны «доброжелателей», которые, по ее словам, стараются доказать, что городские ливневки не справляются с дождевыми потоками, однако челябинцы впоследствии посоветовали Наталье Петровне искать провокаторов в собственной команде.