08.08.2022
Челябинская область и Казахстан завершили совместную спецоперацию на границе
08.08.2022
В Челябинской области растут темпы платежей налога на профдоход
08.08.2022
ММК совершенствует контроль за отгрузкой продукции
08.08.2022
Россия привлекла рекордное число трудовых мигрантов
08.08.2022
Скоков назначил служебную проверку в полиции Челябинска
08.08.2022
«Интерсвязь» готова заплатить 200 тысяч рублей за имена вандалов, атаковавших «умные домофоны»
Котова потребовала прочистить все ливневки до начала осени
11.07.2022
Нашли провокаторов? В Челябинске 12 затапливаемых во время дождей участков нуждается в ливневой канализации
04.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
27.06.2022
Наталья Котова заявила о «мокрых» провокациях со стороны «доброжелателей» мэрии
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022