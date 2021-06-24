Котова проверила пляж и ход строительства дороги в Чурилово

Сегодня, 24 июня, глава Челябинска Наталья Котова и вице-мэр Максим Куляшов проверили ход строительства дороги по улице Конструктора Духова. Это один из важнейших объектов для микрорайона Чурилово. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщили в администрации Челябинска,

здесь уже построены ливневые коллекторы, сети наружного освещения по принципу «чистое небо».

Изначально здесь болотная местность, поэтому перед началом строительства проводились работы по замещению грунта. Также более 100 деревьев будет высажено вдоль новой дороги. Тротуары шириной два метра отделят от дороги разделительные газоны.

Поделиться





Объект будет сдан на год раньше срока - в конце 2021 года



Также Котова осмотрела новый муниципальный пляж в Чурилово, на улице Черничной. Даже в пасмурный будний день здесь есть отдыхающие.

Как и на всех местах, разрешенных для купания, здесь дежурят спасатели.

Вход абсолютно свободный.