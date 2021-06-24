24.06.2021
Челябинская область ставит рекорды по вакцинации
24.06.2021
Котова проверила пляж и ход строительства дороги в Чурилово
24.06.2021
ГУФСИН присоединился к Всероссийской акции «Родительский день»
24.06.2021
СОБР задержал южноуральца, промышлявшего автомошенничеством в Оренбургской области
24.06.2021
Воспитанники южноуральских спортшкол проводят тренировочные сборы в «Солнечной долине»
24.06.2021
Челябинец заживо сжег бабушку
Котова проверила пляж и ход строительства дороги в Чурилово
24.06.2021
Мэрия Челябинска ответила на обвинения ОНФ по дорогам
24.06.2021
Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»
24.06.2021
Арбитражный суд Москвы подтвердил факт картельного сговора между «Нижавтодорстрой» и ТПК «ЯКК»
23.06.2021
Жители Красноармейского района называют свои дороги массажером кишечника
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
22.06.2021