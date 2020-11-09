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Котова распорядилась наградить челябинцев, которые помогали ликвидировать последствия взрыва кислородной станции

Общество
Сегодня, 10:40
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Автор: 
Инна Шемаева

Челябинцы, которые пришли на помощь после взрыва кислородной станции в поликлинике городской больницы №2, будут отмечены благодарственными письмами администрации города.

Такое поручение Наталья Котова дала сегодня, девятого ноября, на аппаратном совещании свои заместителям Сергею Авдееву и Александру Астахову.

«За отважное поведение людей необходимо наградить. Сейчас нужно подготовить благодарственные письма челябинцам, которые сразу пришли на помощь. Нужно наградить тех, кто помогал ликвидировать последствия взрыва. Это медики, студенты, сотрудники управляющих компаний. А также, спортсмены, которые занимались в момент взрыва на стадионе имени Елесиной. Они тут же прибежали на помощь», - сказала Наталья Котова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 31 октября, в Челябинске произошел взрыв кислородной станции в поликлинике городской больницы №2. Более 150 больных с «ковидом» были эвакуированы. От взрыва пострадали и жильцы дома, расположенного рядом. Возбуждено уголовное дело. Оно находится на контроле в центральном аппарате СКР.

В пострадавшем доме и медицинском учреждении продолжаются ремонтные работы.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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