Прокуратура открыла «горячую» линию для жильцов дома, пострадавших от взрыва кислородной станции

Прокуратурой Челябинска в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной со взрывом кислородной станции, открыта «горячая линия» по вопросам оказания помощи жителям пострадавших квартир, предоставления жилых помещений маневренного фонда и возмещения материального ущерба.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в прокуратуре Челябинской области, «горячая» линия работает ежедневно с девяти утра до шести вечера. Звонки принимаются по телефонам 779-50-18 и 779-50-15.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 31 октября, в Челябинске произошел взрыв кислородной станции в поликлинике городской больницы №2. Более 150 больных с «ковидом» были эвакуированы. От взрыва пострадали и жильцы девятиэтажного дома, расположенного рядом. В квартирах были выбиты стекла, а на нескольких балконах начался пожар.

Охрану имущества жильцов пострадавшего дома и больницы осуществляют сотрудники полиции.

Следственный комитет по факту взрыва возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Сотрудники социальной защиты Челябинска сейчас ведут работы с жильцами квартир, пострадавших от взрыва кислородной станции.