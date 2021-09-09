Красота! В Челябинске наградили создателей лучших дворов

В Челябинске сегодня, девятого сентября, представители власти торжественно наградили победителей городского конкурса «Лучший двор» среди жителей многоквартирных жилых домов.

Победителями 2021-го года стали дворы по следующим адресам: улица Агалакова, 50 (первое место), Кузнецова, 14 (второе место), Архитекторная, 38 (третье место).

Поделиться

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, главная особенность конкурса состоит в том, что основная масса работ на придомовых территориях проводится силами самих жителей при поддержке управляющих компаний.

«Комиссия оценивала дворы комплексно. Это асфальтирование проездов и тротуаров, наличие малых архитектурных форм, озеленение, детские и спортивные площадки, доступность для маломобильных групп населения», - рассказали в мэрии.

Поделиться

Кроме того, администрация Челябинска поделилась снимками двора-победителя, за порядком в котором, кроме жителей, следит система видеонаблюдения.