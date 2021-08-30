Кравцов: К детям не будут предъявляться требования по вакцинации, педагоги прививаются добровольно

С начала нового учебного года к школьникам не будут предъявляться требования по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Вакцинация педагогических работников остается добровольной.

Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе VII Общероссийского родительского собрания.

Министр опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о запрете очного обучения детей без прививки от ковида.

Сергей Кравцов напомнил, что вакцина против коронавирусной инфекции для детей еще не зарегистрирована в России.

«Идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», - ответил министр.

Кравцов также отметил, что многие педагоги и другие работники образования, понимая существующие риски, по собственной инициативе ставят прививки от коронавируса. Вакцинация идет исключительно на добровольной основе.

Ранее Минпросвещения России сообщало, что администрация школы не может уволить или отстранить от работы учителя за отказ от прививки, а также от сдачи тестов на коронавирус и на антитела.

Как сообщили первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, за последнюю неделю более активно начали прививаться педагогические работники региона. На сегодня вакцинировано порядка 47% педагогических работников. «Думаю, что за эту неделю показатели вырастут. Люди стали выходить из отпусков и вакцинироваться», – отметила Ирина Альфредовна.

Планируется, что праздничные мероприятия в День знаний в школах состоятся в уличном формате, разрешено присутствие родителей. Обучение школьников и студентов в Челябинской области будет очным с соблюдений рекомендаций Роспотребнадзора.