Первого сентября линейки в школах Челябинской области пройдут в уличном формате

В День знаний, первого сентября 2021 года, праздничные линейки в школах Челябинской области пройдут в уличном формате. Разрешено присутствие родителей. Обучение будет проходить в очном режиме.

Об этом рассказала первый заместитель губернатора области Ирина Гехт.

«Линейки пройдут по классам, на улице, с присутствием родителей и соблюдением масочного режима, - отметила Ирина Гехт. - Я надеюсь, что погода нас не подведет».

Обучение в новом учебном году будет проходить в очном режиме. Дистанционный формт пока не предполагается.

«Обучение начнется в очном формате, о чем говорили министр просвещения РФ на Госсовете, а также губернатор», - подчеркнула Ирина Гехт.

«У нас нет никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение. Школы всегда будут работать в традиционном формате. Учителя никто не заменит», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов на VIII Общероссийском родительском собрании.

Министр отметил, что цифровая образовательная среда – это дополнительные возможности для учителя, который сам определяет ту или иную методику обучения, исходя из своего опыта и индивидуального подхода к ребёнку, сообщает пресс-служба министерства.

В Челябинской области школьники также будут учиться очно. «Учебный процесс будет проходить в Челябинской области в очном формате. Мы не планируем переводить школы на дистанционный режим обучения», - подчеркнул Алексей Текслер на совещании с членами правительства и главами муниципальных образований.

Сергей Кравцов также отметил, что для недопущения распространения коронавирусной инфекции в учебных заведениях будут усилены меры, предписанные Роспотребнадзором.

«Прошу с пониманием относиться к этим мерам. Их соблюдение позволяет продолжить обучение в очном режиме», – отметил министр.