Крупнейший в России HR-форум состоится на Урале

21 сентября первый межрегиональный отраслевой форум URAL HR-FORUM соберет около 3000 HR-специалистов, маркетологов и топ-менеджеров более чем из 15 регионов страны в конгресс-холле международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Участники обсудят актуальные вопросы управления командами российского бизнеса и современные форматы бизнес-коммуникаций.

В программе – более 40 спикеров с кейсами локальных и федеральных компаний, 11 панельных дискуссий, 1 центральный и 3 тематических зала: развитие персонала, PR и маркетинговые коммуникации и IT в HR.

Среди спикеров – автор книги-бестселлера "HR-маркетинг. Как сделать Вашу компанию мечтой всех кандидатов" Илья Батлер, Head of HR, Middle East, Africa and APAC компании «Softline» Анастасия Зенцева, эксперт по корпоративному well-being, главный редактор и основатель журнала «Льготы и Бенефиты» Станислав Нагерняк, сооснователь Community HUB, Эксперт Школы Лидеров Молодежных Сообществ Госкорпорации "Росатом" Юлия Крушинская, заместитель директора по управлению персоналом и организационному проектированию НИИ вакцин и сывороток Елена Казакова и многие другие топ-специалисты из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

В рамках деловой программы будут представлены кейсы международных и российских корпораций, в том числе, опыт в управлении человеческими ресурсами компаний Росатом, Газпром, Сбербанк, МТС, РЖД, КАМАЗ, МАГАТЭ, Unilever, Intercomm, Softline, Уралэлектромедь, ВЭБ.РФ, Точка, Мечел, Металлоинвест, Гринатом, Ростелеком, Qiwi, Skyeng, Artsoft, Friendwork, ТМК, СК "Форвард", Брусника, Ростелеком.

На повестке – роль HR в компании глазами собственника бизнеса, способы перевода процессов управления персоналом в бизнес-показатели, тенденции перераспределения персонала на российском и мировом рынке, digital-технологии в условиях импортозамещения, корпоративные университеты и мастерские по развитию талантов, актуальные инструменты и каналы для НR-коммуникаций.

В финале форума будут подведены итоги независимого рейтинга «TOP-50 HR», который проводится по инициативе Уральской Торгово-Промышленной Палаты, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей и коммуникационного агентства «Be Brand Advent».

Организаторы Ural HR-Forum – коммуникационное агентство «Be Brand Advent» и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Форум проводится при поддержке Уральской торгово-промышленной палаты, Ассоциации руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области.

Подать заявку на рейтинг (до 13 сентября): по ссылке.

Первые 100 участников получат билеты на Ural HR-Forum.

Зарегистрироваться на форум: по ссылке.