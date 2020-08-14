Крутить педали без забот челябинцам поможет велобот

Донести идеи жителей Челябинска по развитию велоинфраструктуры до архитекторов поможет разработанный по инициативе последних телеграм-бот.

«Челябинцы любят кататься на велосипедах и делают это вопреки всем препятствиям. Чтобы создать условия для велодвижения и развивать этот экологически чистый транспорт, мы продумываем городскую велоинфраструктуру», - отмечают в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска.

Небезразличные к комфорту горожан специалисты связались с консалтинговой фирмой и заказали велобота.

«С помощью него вы можете поделиться своими идеями по развитию городской велосипедной среды. Все ответы челябинцев будут поступать прямо к нам, в управление архитектуры. Запускайте велобота, и вперед - придумывать велоинфраструктуру Челябинска вместе с нами!» - призывают архитекторы горожан, любящих крутить педали.