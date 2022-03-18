Крымская весна вдохновила челябинскую молодежь на создание граффити

Челябинская молодежь сегодня, 18-го марта, в день воссоединения Крыма с Россией, приступила к созданию граффити, где будет изображен светлый летний пейзаж, с хештегами #ZаМир и #ZАРоссию.

Рисунок появится рядом с арт-сквером, на пересечении улиц Труда и Пушкина. Закончен он будет примерно через неделю.

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, новое общественное пространство уже стало местом притяжения молодежи, а с приходом тепла площадка будет привлекать еще больше посетителей. Поэтому создать рисунок было решено именно здесь.

«Идею подсказали ожидание весны и последние события, которые еще раз напомнили всем, как важно поддерживать мир и единение народа», - пояснили в мэрии.

Проект реализуют Ассоциация художников Граффити Россия и молодежно-спортивное общественное движение «Челябинск здоровый - Челябинск успешный», которые общими силами и будут создавать граффити (для непрофессионалов проведут мастер-класс) - при поддержке городского управления по делам молодежи.