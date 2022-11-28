28.11.2022
Вино группы компаний «Ариант» получило максимальную оценку «Винного гида России-2022»
28.11.2022
Долгодеревенское и рощинский микрорайон свяжет автобусный маршрут
28.11.2022
В Челябинске запускают новый маршрут до Преображенского кладбища
27.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 ноября (18+)
26.11.2022
Южноуральские полицейские помогают водителям, которые оказались в снежном плену
26.11.2022
Смертельное ДТП на трассе в Сосновском районе
Ксензов: Ситуация с тротуарами в Челябинске – нормальная
Сегодня упор сделан на расчистку тротуаров и остановочных площадок
28.11.2022
В Челябинске создан муниципальный штаб по оказанию помощи семьям участников СВО
24.11.2022
На экспресс-расчистку тротуаров от снега челябинцам рассчитывать не стоит
23.11.2022
Южноуральцев предупреждают о снегопадах
14.11.2022
Челябинск ждет поставку инклюзивного оборудования для нового сквера
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022