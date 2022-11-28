Ксензов: Ситуация с тротуарами в Челябинске – нормальная

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов сообщил, что тротуары от наледи очищаются своевременно, нареканий нет. При этом за прошедшую неделю Комитетом дорожного хозяйства за ненадлежащее исполнение контрактов по содержанию улично-дорожной сети выдано 64 предписания, штрафы миллионные.

Сегодня, 28 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска Андрей Ксензов сказал, что за неделю из города вывезено 82 тысячи кубометров снега, для этого было выведено140 самосвалов - в два раза больше обычного количества.

«Есть недостатки в работе подрядчиков по уборке снежных куч, которые сдвинуты на остановки. По тротуарам обстановка нормальная», - сказал Андрей Ксензов.

При этом чиновник добавил, что в рамках претензионной работы за прошедшую неделю комитетом дорожного хозяйства за ненадлежащее исполнение контрактов по содержанию улично-дорожной сети выдано 64 предписания, в том числе:

- АО «Ойкумена» - 41 предписание;

- ООО «Союз Автодор» - 11 предписаний;

- ООО «Электрострой» - восемь предписаний;

- АО «Уралмостострой» - четыре предписания.

Сумма штрафов составила один миллион 430 тысяч рублей.

«Есть еще одно замечание. В одних районах парковки почищены, а в других нет. Нужно убирать снег, продолжаем его вывоз и обращаем внимание на кучи на остановках, к ним не подойти», - добавила глава Челябинска Наталья Котова.

Сегодня в городе также производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта от снега и наледи. Основной упор сделан на расчистку тротуаров и остановочных площадок от наледи, также выполняются работы по вывозу снега.