КСП Челябинской области проверит эффективность расходов на патриотическое воспитание

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области пришли с проверкой в министерство образования региона и Региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард», сообщается в Telegram-канале КСП региона.

«Приступили к проведению контрольного мероприятия по проверке использования субсидий в рамках регионального проекта “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации”», - сообщает Telegram-канал КСП.

На реализацию субсидии в 2022-2023 года была выделена субсидия в размере 870 миллионов рублей.

Ревизоры проверят расходы в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, выполнение показателей государственного задания за 2022 год.

Аудиторы также проконтролируют использование субсидий на выполнение государственного задания и на иные цели.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2023 год (пункт 1.5.2).