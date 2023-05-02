КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проверят минспорта региона и подведомственной ему структуры - ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “ГТО”.

«Приступили к проведению контрольного мероприятия в Министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области и ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса “ГТО”», - сообщает Telegram-канал КСП.

Ревизоры оценят работу структур по формированию и использованию бюджетных средств, а также имущества, находящегося в государственной собственности области. За два года (с 2021 по 2022) объем расходов областного бюджета по данному направлению составил 91 миллион рублей.

Аудиторы проверят выполнение показателей государственного задания, соблюдение бюджетного законодательства при предоставлении и использовании субсидий, расходование средств на оплату труда и расчеты с подотчетными лицами в учреждении и использование государственного имущества и земельных участков, находящихся в пользовании учреждений.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2023 год (пункт 1.8.4).