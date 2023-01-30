30.01.2023
В Челябинске открылась первая на Южном Урале организация «Движение первых»
30.01.2023
Глава СКР ждет доклад по проверке факта избиения стоматолога в Челябинской области
30.01.2023
Маркетплейс ММК стал лауреатом престижного ИТ-конкурса
30.01.2023
Организаторы автогонок на Калдах будут привлечены к ответственности
29.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 30 января (18+)
29.01.2023
Полпред УрФО Владимир Якушев встретился с мобилизованными и обсудил помощь ЛНР
КСП проверит безопасность образовательного процесса в Челябинской области
18.01.2023
В Челябинской области за первую рабочую неделю подорожали семь социально значимых продуктов
13.01.2023
КСП проверит Челябинскую наркологическую больницу
26.12.2022
В Челябинской области продолжают дорожать яйцо, капуста и картофель
21.12.2022
КСП Челябинской области проверит работу мировых судей
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023