КСП проверит безопасность образовательного процесса в Челябинской области

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит эффективность расходов на обеспечение безопасности техникумов и колледжей региона.

«Начинаем экспертно-аналитическое мероприятие “Аудит эффективности расходов на обеспечение безопасности областных бюджетных профессиональных образовательных учреждений”», - сообщает Telegram-канал КСП.

В области действуют 65 учреждений профобразования, из них 44 подведомственны региональному минобрнауки.

Аудиторы проверят выполнение показателей государственного задания и расходование целевых средств.

Кроме того, запланирована проверка расходов, связанных с оплатой труда работников учреждения и использования государственного имущества и земельных участков. обоснованности расходов на приобретение и содержание имущества, аренду помещений.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2023 год (пункт 2.5.3).

В 2022-2023 годах в областном бюджете предусмотрено 5,8 миллиарда рублей на реализацию госпрограммы «Развитие профессионального образования в Челябинской области».

В ходе аудита будет уделено отдельное внимание безопасности образовательного процесса, подчеркнули в КСП.

Ревизоры проведут анализ существующих угроз безопасности и эффективности расходов на обеспечение безопасности, дадут оценку полноты нормативной базы.