КСП проверит челябинское минобрнауки и подведомственные ему колледжи и техникумы

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проведут ревизию в министерстве образования и науки региона и в подведомственных ему профессиональных образовательных организациях – колледжах и техникумах.

«Приступили к проверке использования бюджетных средств, выделенных на развитие ресурсного потенциала профессиональных образовательных организаций», - сообщает телеграм-канал КСП. - Программа контрольного мероприятия предусматривает проверку расходов, направленных на достижение общественно значимого результата регионального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование" - получение обучающимися профессионального образования, соответствующего требованиям экономики и запросам рынка».

Ревизоры проверят затраты на улучшение материально-технической и учебно-методической базы организаций, обеспечение проведения демонстрационных экзаменов.

Кроме того, аудиторы оценят оснащение многофункциональных центров прикладных квалификаций, а также ремонт и оснащение помещений мастерских.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2022 год (пункт 1.5.9).