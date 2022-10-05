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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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05.10.2022

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05.10.2022

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05.10.2022

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05.10.2022

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Контрольно-счетная палата Челябинской области
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05.10.2022 17:02

КСП проверит челябинское минобрнауки и подведомственные ему колледжи и техникумы

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проведут ревизию в министерстве образования и науки региона и в подведомственных ему профессиональных образовательных организациях – колледжах и техникумах.

«Приступили к проверке использования бюджетных средств, выделенных на развитие ресурсного потенциала профессиональных образовательных организаций», - сообщает телеграм-канал КСП. - Программа контрольного мероприятия предусматривает проверку расходов, направленных на достижение общественно значимого результата регионального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование" -  получение обучающимися профессионального образования, соответствующего требованиям экономики и запросам рынка».

Ревизоры проверят затраты на улучшение материально-технической и учебно-методической базы организаций, обеспечение проведения демонстрационных экзаменов.

Кроме того, аудиторы оценят оснащение многофункциональных центров прикладных квалификаций, а также ремонт и оснащение помещений мастерских.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2022 год (пункт 1.5.9).

Контрольно-счетная палата Челябинской области
Министерство образования и науки Челябинской области
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05.10.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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