13.01.2023
Сегодня отмечается середина Святок
13.01.2023
В колонию отправлен свердловчанин, задержанный ФСБ Челябинской области
13.01.2023
КСП проверит Челябинскую наркологическую больницу
13.01.2023
В зоопарке Челябинска заболел кенгуру Джек
12.01.2023
Врач клиники ЮУГМУ назвала виды спорта, которые помогут снизить риск развития онкологии
12.01.2023
В Чебаркульском районе модернизировали врачебную амбулаторию
КСП проверит Челябинскую наркологическую больницу
26.12.2022
В Челябинской области продолжают дорожать яйцо, капуста и картофель
21.12.2022
КСП Челябинской области проверит работу мировых судей
08.12.2022
В Челябинской области подорожали четыре социально значимых продукта
06.12.2022
В администрацию Карабаша нагрянули ревизоры
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023