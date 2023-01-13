КСП проверит Челябинскую наркологическую больницу

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступают к проведению комплексной проверки Челябинской областной клинической наркологической больницы, которая подведомственна министерству здравоохранения региона.

«Учреждение участвует в реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Челябинской области» по направлениям совершенствования оказания специализированной медицинской помощи», - сообщает Telegram-канал КСП. На реализацию мероприятий программы из областного бюджета было выделено 229 миллионов рублей.

Аудиторы проверят выполнение показателей государственного задания и расходование целевых средств.

Кроме того, запланирована проверка расходов, связанных с оплатой труда работников учреждения и использования государственного имущества и земельных участков. обоснованности расходов на приобретение и содержание имущества, аренду помещений.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2022 год (пункт 1.8.1).