Кто чаще заражается коронавирусом в Челябинской области

«Лицо коронавирусной инфекции» в Челябинской области соответствует Российской Федерации. Наибольшее число заразившихся выявляется среди трудоспособного населения, тяжелые формы заболевания – у более 37% инфицированных.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт на заседании оперативного штаба по профилактике ОРВИ и гриппа.

В Челябинской области повторный подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 начали фиксировать с 21 сентября. «На это повлиял сезонный подъём ОРВИ, возвращение из отпусков и начало учебного года, и изменение погодных условий, - пояснила Арина Альфредовна. - Рост заболеваемости складывается из двух процессов: повторный подъём в наиболее населенных городах и районах и развитие первой волны в слабонаселенных (меньшая плотность населения влечет и меньшие последствия)».

Всего в регионе с начала пандемии лабораторно подтверждено более 18,2 тысячи случаев ковида. Наибольшее число случаев коронавируса выявляется в возрастной группе от 18 до 64 лет – подтверждено 13 тысяч 228 (74,4% от общего числа), средний темп прироста за неделю - 0,57%.

На втором месте по числу инфицированных возрастная группа 65 лет и старше, выявлено 3 тысячи 379 случаев заражения пожилых южноуральцев, за неделю число заболевших выросло в среднем на 0,39%.

В возрастной группе от 7 до 17 лет зарегистрировано меньше случаев (850 заболевших), но средний темп прироста заболеваемости выше в два с лишним раза – 1,14%.

Среди малышей от 0 до шести лет зарегистрировано 323 случая, средний темп прироста за неделю самый низкий - 0,27%.

У каждого четвертого заболевшего (у 25,8%) болезнь протекает без симптомов, у каждого третьего (37,2%) в тяжелой и среднетяжелой форме, у 37% - в легкой. При этом число тяжелых случаев прирастает на неделю на 0,23%, легких – на 1,06%.

У почти семи тысяч южноуральцев выявлен ковид с пневмонией, из них успешно справились с болезнью и выписаны 5 тысяч 274 человека.