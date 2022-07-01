Кто поможет школьнику определиться с будущей профессией?

В июне в Челябинской области официально завершился первый этап профориентационного проекта «Билет в Будущее», который в нашем регионе реализуется на двух площадках: мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», Образовательный центр «Смена». В первом этапе участие приняло более 3500 южноуральских школьников.

О том, чем проект интересен и полезен молодому поколению, узнаем от участника прошедшего этапа – ученицы МБОУ «СОШ №42 г. Челябинска», Эшбаевой Нурдианы Каныбековны.

Нурдиана увлекается рисованием, причем несмотря на свой юный возраст уже уверенно рисует не только на бумаге, но и работая в графических редакторах (таких как CorelDRAW и Canva), а интерес к сфере связей с общественностью поддерживается активной работой в школьном пресс-центре. Для себя выражение «Билет в будущее» Нурдиана определяет следующим образом: «Когда я слышу выражение «Билет в будущее», я представляю себе такую ситуацию. Допустим, вы в аэропорту и оформляете билет на самолёт, называете имя, личные данные, дату выезда. Это и есть ваш БИЛЕТ. Только данными являются ваши интересы, возможности и желания, а летите вы в своё БУДУЩЕЕ».

Как тебе проект «Билет в будущее», что именно тебе запомнилось (понравилось)?

Я участвую в проекте впервые. О проекте я узнала на классном часе посвященному «Билету в будущее», и решила попробовать. Я хочу узнать, насколько мне подходит выбранная мною профессия, а если нет, то какая подойдет и будет приносить удовольствие.

Что ты пожелаешь другим участникам проекта?

Участникам проекта я желаю найти свое счастливое будущее, в котором, их работа — это любимое занятие, которое приносит удовольствие, успехи и доход!

Напомним, с сентября 2021 года цифровым ядром проекта «Билет в Будущее» официально является электронная онлайн-платформа BVBINFO.RU, поддерживаемая оператором Проекта - Фондом Гуманитарных Проектов, утверждённым поручением Президента Российской Федерации, приказом Министерства Просвещения России и постановлением Правительства Российской Федерации.