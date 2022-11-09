09.11.2022
Лесопатрульную технику получила лесоохрана Челябинской области
09.11.2022
Вступил в силу приговор детоубийце из Челябинской области
09.11.2022
Челябинского адвоката будут судить за незаконный сбыт патронов
09.11.2022
Средняя сумма вклада в Сбере на Южном Урале превысила 400 тысяч рублей
09.11.2022
«Уралэнергосбыт» подал на банкротство Троицкого канала водоотведения
09.11.2022
Доходы мобилизованных не будут учитываться при назначении детских выплат
Куда пожаловаться на состояние тротуаров в Челябинске
Инструкция от сотрудников администрации города
17.10.2022
Наталья Котова поручила разобраться с фасадами зданий
17.10.2022
В Челябинске в 2023 году запланирован ремонт более ста тротуаров
17.10.2022
В Челябинске исчезнет еще один пост ДПС
17.10.2022
В Челябинске восстановили старинную мостовую конца 19 века на Алом поле
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022
Почти триста челябинцев в этом году покинули стены аварийных жилищ
08.11.2022
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022