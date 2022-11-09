Куда пожаловаться на состояние тротуаров в Челябинске

Администрация Челябинска опубликовала перечень телефонов, по которым горожане пожаловаться на скользкие тротуары.

«Снегопад не стал неожиданностью для наших служб, но затянувшиеся перепады температур от дневных плюсовых к ночным минусовым создали в Челябинске небезопасную ситуацию для пешеходов. Тротуары сковало льдом, и сейчас все силы брошены на борьбу с гололедом. Ежедневно обрабатываются противогололедными смесями пешеходные дорожки общественных пространств, подходы к домам, тротуары во дворах. Все управляющие компании включились в эту работу», -говорится на официальном сайте администрации города.