Куляшов: Челябинск начали активно засорять клиенты автосервисов и потребители стрит-фуда

В Челябинске начали активно мусорить клиенты автосервисов и потребители стрит-фуда.

Такое заявление сегодня, 26-го апреля, сделал заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«Наши подрядчики начали фиксировать специфический мусор, который скапливается в придорожной полосе при обслуживании автомобилей. Это покрышки, канистры из-под моторного масла, охлаждающей жидкости», - отметил чиновник.

По словам Куляшова, не отстают от владельцев автотранспорта и любители подкрепиться под открытым небом.

«С наступлением плюсовых температур на парковках около предприятий и организаций, торгующих стрит-фудом, мы каждую ночь обнаруживаем пакеты, пластиковые стаканы, упаковки», - рассказал Максим Куляшов.

Он призвал автосервисы и предприятия общепита проявить себя как социально ответственный бизнес – провести работу с клиентами, которые ремонтируют транспорт и приобретают еду на вынос, призвав их к соблюдению чистоты и порядка.