Купальный сезон в Челябинске откроют 24 мая

Купальный сезон в Челябинске откроют сегодня, 24-го мая, - досрочно. Такое решение приняла глава южноуральской столицы Наталья Котова, заслушав доклад своего заместителя по городскому хозяйству Александра Астахова.

По его словам, водоемы к настоящему моменту прогрелись до комфортных температур – температура воды сегодня составляет 22-24 градуса.

«Несмотря на то, что к концу неделю ожидается понижение температуры воздуха, мы готовы открыть купальный сезон уже сейчас», - отметил Астахов.

«Открывайте сегодня», - сказала Наталья Котова.

Как сообщил на «аппаратке» в мэрии в понедельник Александр Астахов, за минувшие выходные шесть городских пляжей Челябинска посетили более семи тысяч человек. За период с 15-го мая – свыше 15-ти тысяч горожан.

«Продолжается патрулирование около 200 мест в прибрежных зонах челябинских водоемов. Проведено более 2800 разъяснительных бесед с населением о безопасном поведении на водоемах», - сообщил Астахов.

Напомним, в этом году в областном центре число благоустроенных муниципальных пляжей было увеличено вдвое (с трех до шести). Так, в нынешнем купальном сезоне горожане смогут отдохнуть и поплавать на Первом озере (переулок Мамина); в Чурилово (улица Черничная); на озере Смолино (улица Дачная и пляж «Прибой»); на городском пляже на Шершнях и на Шершнёвском водохранилище со стороны Изумрудного карьера.