Курчатовский район с помощью елки желаний исполняет самые заветные детские мечты

Курчатовский район Челябинска вместе со всей Россией перед Новым годом исполняет заветные детские мечты.

Проводником между ребенком и взрослым, берущим на себя добрую, благородную миссию главного зимнего волшебника - Деда Мороза, является елка желаний, зеленые ветви которой скрывают (до той поры, пока их не снимет чья-то рука) просьбы детей о новогоднем чуде - у каждого ребенка оно свое.

Во вторник, 28 декабря, глава Курчатовского района Сергей Антипов собрал депутатов и представителей бизнеса, пожелавших исполнить мечты маленьких курчатовцев, у районной елки желаний, украшающей администрацию.

Новогодние мечты ребят Сергей Васильевич исполняет не первый раз. В этом году уже снял с губернаторской елки желаний просьбу 13-летнего Даниила из Ясиноватой, попросившего у Деда Мороза клавиатуру с подсветкой и «чего-нибудь сладенького» к Новому году.

«Желание мальчика из города на Донбассе, где ведутся боевые действия, я, конечно же, выполнил. В понедельник подарок для Даниила отправился в Ясиноватую в составе гуманитарного груза «Единой России»», - сказал Сергей Антипов.

В этом году, когда Россия участвует в специальной военной операции, через всероссийскую акцию «Елка желаний» взрослые волшебники очень часто исполняют мечты детей мобилизованных мужчин. Курчатовский район не стал исключением, даря новогоднее чудо сыновьям и дочерям участников СВО, а также – это районная традиция детям из малообеспеченных семей.

«Большое спасибо всем за отклик, за участие в таком замечательном проекте», - сказал Сергей Васильевич, который ранее с помощью елки желаний уже не раз дарил новогоднее чудо детям. Так, например, глава Курчатовского района исполнил заветную мечту очень талантливой девочки с ограниченными возможностями, подарил ей верного четвероногого друга, собаку породы чихуахуа. Маленькая жительница района была счастлива – вместе расти веселее.

Утром 27 декабря детское желание с елки первым снял исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Курчатовском районе Михаил Голов – девятилетний Матвей попросил у Деда Мороза конструктор LEGO. «Не проблема, подарим!», - сказал волшебник.

Депутат Совета депутатов Курчатовского района Челябинска Антон Вилков перед Новым годом осчастливит трех маленьких братьев Артема, Мишу и Олега, мечтающих о сумке для хоккеиста на колесах, игровой консоли и любой модели детской машинки или трактора (а еще – о сладком подарке).

Депутат райсовета Эдуард Бурлаков с удовольствием исполнит мечту 16-летней Владиславы о футбольных сороконожках.

Депутат Курчатовского района Александр Исаев станет добрым волшебником для двух сестер-двойняшек Насти и Даши 2007-го года рождения, которые хотели бы получить от Дедушки Мороза набор для творчества и рисования в чемодане и набор для плетения браслетов из резинок, а еще – что-нибудь из компьютерных игр.

Директору ООО УК «ЮУ КЖСИ» Игорю Троянову выпала втройне ответственная и приятная миссия – устроить новогоднее чудо для троих девятилетних братьев с инвалидностью, родившихся в один день – пятого марта 2013 года. Рома мечтает об ортопедической детской подушке, Юра – о яндекс-приставке или умной колонке, Сережа – о наушниках.

Сеть АЗС Get Petrol решила исполнить сразу четыре желания с елки. Два брата и сестра - Рома, Матвей и Марина - попросили у Деда Мороза на Новый год сумку для ноутбука, детский костюм ковбоя и футбольный мяч. Брат с сестрой - Артем и Даша - мечтают о подарочном сертификате в магазин для всей семьи. Сестры Арина и Злата - о косметике определенной марки и детской зубной электрической щетке (девочки даже подсказали, где Дед Мороз может купить эти подарки). Мальчик Илья попросил смарт-часы или подарочный сертификат в магазин техники.

Председатель Совета депутатов Курчатовского района Винера Давлетханова подарит десятилетнему Яше из Челябинска кресло-пуф. Обращаясь к дорогому Дедушке Морозу, мальчик сообщил, что не хулиган, учится отлично и всегда помогает родителям (то есть новогоднего подарка очень даже заслужил).

Депутату районного совета Вячеславу Ершову выпало желание восьмилетней Тани, которая учится во втором классе и живет с бабушкой, во всем ей помогая. Обращаясь в своем послании к дорогим Дедушке Морозу и Снегурочке, девочка попросила сенсорный телефон – это ее мечта.

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Алексей Денисенко (директор по развитию обувной фабрики «Юничел»), снявший с елки желаний мечту пятилетнего Марка, уже приобрел для него детский трюковый самокат.

Депутат Заксобрания Челябинской области Павел Избрехт (директор Челябинского цинкового завода) уже подарил сестренкам Вале и Ангелине снегокат – у девочек очень зимнее желание.

Депутат Совета Курчатовского района Илья Мительман осуществит мечту юной любительницы чтения Арины, попросившей на Новый год книги классической литературы.

Как отметил представитель райадминистрации Евгений Макаров, число взрослых жителей Курчатовского района, стремящихся порадовать маленьких жителей в преддверии Нового года, растет с каждым годом. Сегодня желающих примерить на себя ответственную, но вместе с тем почетную (и, несомненно, приятную) роль Деда Мороза, курчатовцев – более двух десятков человек. Когда «Елка желаний» только появилась (всероссийскую акцию запустил в 2018 году президент России Владимир Путин), детские мечты с волшебного дерева снимали, чтобы исполнить в канун Нового года, лишь глава Курчатовского района Сергей Антипов и его заместители. Теперь в акции участвуют и депутаты, и представители бизнеса, и просто неравнодушные жители, захотевшие подарить сказку ребятам. Отметим, желания с елки в районной администрации снимают не в один день – собраться всем вместе в одно время взрослым волшебникам проблематично, поэтому хвойная красавица прощается с детскими желаниями, чтобы передать их людям, постепенно.

Доставка подарков на дом уже началась.