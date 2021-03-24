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Курганские энтузиасты рассказали челябинцам о заповедном Зауралье

Группа энтузиастов из Кургана разработала многоуровневый экопросветительский проект «Заповедное Зауралье», который может помочь сократить отток населения и избавить область от статуса депрессивного региона. Об уникальных наработках проекта рассказали зауральцы на пресс-конференции в «АиФ».

Курган и Магнитогорск лидируют среди 13-и городов УрФО с самым загрязненным атмосферным воздухом. По мнению спикеров, экология Кургана находится в бедственном положении не только из-за множества предприятий, но и из-за наплевательского отношения местных жителей к природе. Цель проекта – познакомить подрастающую молодёжь всего региона с природой родного края и научить их бережному и разумному отношению к окружающей среде. В 2020 году проект получил президентский грант в размере более 2,5 миллионов рублей.

Проект «Заповедное Зауралье» основан на современных интерактивных методах, интересных и понятных молодому поколению. Так, энтузиасты возят в школы театрализованные мультимедийные интерактивные представления. По их словам, это настоящее ноу-хау, которого нет ни у кого больше в России.

«В ходе представления мы преподаём детям основы экологии. Рассказываем, почему нельзя ставить капканы и ловить рыбу сетями, как вести себя при пожаре и так далее. Благодаря игровому формату дети лучше запоминают информацию. Мультимедийное представление построено так, что они получают новые знания через необычные и хорошо запоминающиеся факты, яркие образы, которые сложно забыть и которыми интересно поделиться с другими», – рассказал автор и куратор проекта Вадим Осадчий.

Известно, что в рамках проекта также состоялось 12 телевизионных и научно-изыскательских экспедиций по территории Курганской области. По их итогам создано пять полнометражных научно-популярных фильмов: «Леса Зауралья», «Степи Зауралья», «Озера Зауралья», «Реки Зауралья», «Животный мир Зауралья». Их можно найти в сети Интернет и увидеть на региональных телеканалах.

«При работе над каждым фильмом мы консультируемся со всеми возможными специалистами – с экологами, докторами наук, даже с охотниками! – пояснила редактор, искусствовед проекта Ольга Коваль. –Собираем интересную и полезную информацию буквально по крупицам. Стараемся в каждом фильме рассказать что-то поистине неизвестное. Бывает так, что человек всю жизнь проводит в одном и том же месте и даже не бывает на другом конце района, а когда узнаёт, что там есть, сильно удивляется и задаётся целью побывать там. Ещё у нас есть 20 серий о животных, обитающих на территории Курганской области. Все серии небольшие – по 5-6 минут. Сделано это опять же для того, чтобы удержать внимание».

Не менее интересный проект – «Уроки чистоты». Его миссия – привить правила личной гигиены детям. В прошлом году проект также получил президентский грант – 2 572 010 рублей. «Сегодня стало очевидно, что современное общество не совсем готово к стремительно распространяющимся инфекционным заболеваниям, таким, например, как COVID-19, - отметил Вадим Осадчий. - Важным фактором в предотвращении подобных заболеваний является профилактика, соблюдение личной гигиены. «Уроки чистоты» направлены на пропаганду здорового образа жизни и развитие у детей культурно-гигиенических навыков. Малыши получают и закрепляют важные для своего здоровья знания всё в той же увлекательной форме мультимедийного представления».

Оригинальная методика Центра работы с детьми посредством мультимедийно-интерактивных представлений показала свою эффективность. Дети с большим интересом воспринимают анимационных героев, которые с ними общаются с экрана, интерактивный формат позволяет закрепить знания, например, повторить упражнение или выучить небольшой стишок с необходимой информацией.

Примечательно, что в команде НКО всего пять штатных человек. Для подготовки крупных проектов привлекаются дополнительные человеческие ресурсы. И здесь не скрывают: вся работа ведётся исключительно на гранты.

«В самом начале, когда история с грантами только начиналась, грант Министерства культуры, например, был по статусу как государственная премия, - вспоминает Вадим Осадчий. – И получить его было очень непросто. Сегодня гранты стали, на мой взгляд, доступнее».