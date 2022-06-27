Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект

Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска планируют превратить в арт-объект.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 27-го июня, сообщил глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

Он отметил, что уже несколько раз видел в социальных сетях посты жителей, в которых они указывают на наличие мусора на знаковом общественном пространстве.

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«Дело в том, что на Алом поле, недалеко от Аллеи пионеров-героев, уже три года лежат булыжники. В свое время археологи обнаружили здесь тротуар 19-го века. Мы решили его сохранить. Он пронумерован. Мы просто не можем найти подрядчика, чтобы этот кусочек тротуара воссоздать как некий арт-объект», - рассказал Виктор Ереклинцев.

Он выразил уверенность, что до конца сезона данная идея все же будет претворена в жизнь.

«Сейчас фрагмент старинной мостовой укрыли, чтобы его не было видно. А жители предполагают, что это остался строительный мусор после ремонта Алого поля. На самом деле это тротуар 19-го века, который нам хочется сохранить», - подчеркнул Виктор Ереклинцев.

Глава Центрального района выразил сожаление по поводу того, что взяться за эту работу ввиду ее специфики (булыжник нужно укладывать в смесь глины и песка) готов далеко не каждый подрядчик. При этом чиновник заявил, что в настоящее время ведутся переговоры по данному вопросу.

Мэр Челябинска Наталья Котова предложила выставить рядом с участком старинного тротуара аншлаг, чтобы горожане понимали, что это никакой не строительный мусор.