Кыштым приглашает туристов на старинный демидовский завод с зотовскими темницами

Кыштым (Челябинская область) приглашает туристов в увлекательное путешествие по старому демидовскому заводу, где ныне размещается АО «Кыштымское машиностроительное объединение».

На территории ссовременного предприятия (в прошлом это был Верхне-Кыштымский чугунолитейный завод) сохранилось большое количество объектов индустриального и культурного наследия. Благодаря грантовому проекту «Старый новый завод» познакомиться с ними теперь могут все желающие.

Как напомнила представитель Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Сукинова, Центр развития туризма Кыштымского городского округа выиграл грант президентского фонда культурных инициатив в сентябре прошлого года. Сумма гранта составила 466 тысяч рублей, еще 158 тысяч – софинансирование грантополучателя.

На эти средства были установлены информационные аншлаги, проработаны методическая и историческая составляющие экскурсии. В ближайшие месяцы планируется проведение социокультурных мероприятий.

Экскурсионный маршрут начинается с «кыштымского чуда» – чугунного фонтана середины XIX века. Его отреставрировали и перенесли на историческое место – к проходной завода.

Благодаря уникальной инженерной системе – без насосов, а просто за счет разницы высот в 13 метров – вода в фонтан подавалась прямо из городского пруда. Жители Кыштыма не только любовались чугунным литьем и красивыми фонарями, но и приходили к фонтану за водой.

Кстати, официальное открытие фонтана состоится первого июля 2022 года – в день реставратора.

Экскурсия продолжается по территории АО «Кыштымское машиностроительное объединение» с осмотра плотины – с ее возведения когда-то начался завод и город. Интересно, что арка плотины уложена «в замок», то есть при ее возведении не использовался никакой раствор. Тем не менее, гидросооружение исправно работает без ремонта уже третью сотню лет.

«После плотины туристов ведут… в темницу. Это самое страшное и мистическое место завода, где «кыштымский зверь» Григорий Зотов пытал строптивых рабочих. В подвале и сейчас холодно и сыро, а стены толщиной в полтора метра не давали несчастным надежду на побег. Во время официального расследования графа Строганова, когда был слит заводской пруд, на дне обнаружили останки десятков тел», - отмечает Ольга Сукинова.

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Северный флигель, где находятся темницы, относится к ансамблю Белого дома. АО «Кыштымское машиностроительное объединение» передало историческое здание муниципалитету, и, возможно, после реконструкции всей дворцовой усадьбы зотовский подвал станет еще более интересным и пугающим.

Экскурсионный маршрут также включает осмотр старинной заводской проходной с чугунной оградой и газогенераторной станции 1901 года постройки.

Как отмечают в Центре развития туризма Кыштыма, экскурсии «Старый новый завод» будут проходить регулярно, по выходным дням. Записаться на них можно через страницу ЦРТ во «ВКонтакте» или по телефону +7 (35151) 5-52-83.

«Мы были только «за», когда коллеги предложили организовать такой маршрут по территории предприятия, потому что история завода – неотъемлемая часть истории города и наоборот, – рассказывает генеральный директор АО «Кыштымское машиностроительное объединение» Юрий Еремин. – Чем больше знают о заводе – тем больше знают о его продукции, так что определенный коммерческий интерес у нас здесь тоже есть».

По словам Юрия Еремина, на предприятии в перспективе готовы и к проведению экскурсий на само производство. Сейчас старинный демидовский завод выпускает оборудование для горнодобывающей отрасли.