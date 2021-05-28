Легендарный чемпион ММА «завис» на шлагбауме в Челябинске

В Челябинске шлагбаум, ограничивающий въезд на парковку торгового центра, преобразился – на нем появилось изображение бойца смешанных единоборств, который при каждом поднятии наносит мощный удар в стиле Жан-Клода Ван Дамма. В этот момент из ноги спортсмена, почти как в комиксах, вылетает надпись – «ЛЕ.ГЕН.ДА».

Секрет нового городского охранника прост – это персонаж экшн-комедии телеканала ТНТ «ЛЕ.ГЕН.ДА» Леонид ГЕНнадиевич Давыдов, которого на экране воплотил актёр Роман Курцын. Новый сериал – это дань уважения VHS-эпохе и фильмам с Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном и Жан-Клодом Ван Даммом. По сюжету чемпион ММА теряет свой титул из-за подстроенного допинг-скандала и отправляется искать счастья в место, где сам учился боевым искусствам. Там Легенда организовывает свой бойцовский клуб и начинает делать новых чемпионом из тех, кто даже драться не умеет.

Бойца Легенду в сериале сыграл Роман Курцын. Актер самостоятельно выполнял все трюки и ставил хореографию боёв. Роль тренера Григорича исполнил Виталий Хаев, его дочку Аню, администратора клуба – Анастасия Уколова, а ее боевую подругу Симону – Юлия Топольницкая. Также в сериале снялись Степан Девонин («Мир! Дружба! Жвачка!»), Ростислав Бершауэр («Мылодрама», «Толя-Робот»), Екатерина Агеева («Фея»), Светлана Камынина («Интерны») и другие.

Смотрите новый сериал «ЛЕ.ГЕН.ДА» с 31 мая в 20:00 на телеканале ТНТ.