Ленинский район останется без воды

В Ленинском районе Челябинска из-за работ на водоводе на сутки почти 800 домов станутся без воды. Жителей просят сделать запас.

Об этом сообщил сегодня, 20 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель Натальи Котовой Александр Астахов.

«Отключение воды произойдет 22 сентября. Без воды останется 271 многоквартирный дом, 544 частных домов и 22 учреждения образования», - рассказал Астахов.

Жителям будет обеспечена подача воды.