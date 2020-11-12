Лишь каждый десятый челябинец считает, что качество его жизни зависит от местной власти

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС, спросили жителей Челябинска: «Как Вы считаете, от кого в большей степени сегодня зависит улучшение Вашей жизни?». Мало кто из них рассчитывает на местную власть и работодателей.

Большинство респондентов (44,5%) продолжают разделять точку зрения о том, что ответственны за улучшение своей жизни только они сами. Чаще так отвечают жители города с высшим образованием и высоким уровнем материальной обеспеченности, по роду занятий предприниматели, руководители предприятий, организаций.

Практически каждый пятый челябинец (21,5%) считает, что на сегодняшний день улучшение его жизни в большей степени зависит от федеральной власти. Такой точки зрения придерживаются чаще остальных респонденты в возрасте старше 60 лет, неработающие пенсионеры, безработные, а также те, кто имеет низкий уровень материальной обеспеченности.

Местную (городскую) власть видят ответственной за улучшение своей собственной жизни почти каждый десятый – 9,2% горожан. Как правило, это пенсионеры.

Возросло число тех, кто в качестве субъекта улучшения собственной жизни называет региональную власть – уже 6,8% опрошенных считают так. Интересно, что чаще это – студенты.

Столько же (6,5%) на сегодняшний момент в Челябинске и тех, кто считает, что улучшение его жизни зависит от работодателя или начальника на работе. В этой группе чаще представлены горожане возраста 45-59 лет (наиболее уязвимая в плане трудовой конкурентоспособности категория населения), работники бюджетной сферы и частных предприятий.