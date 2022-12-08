Любовь к интернету особенно сильна у жителей Верхнего Уфалея и Юрюзани

Самыми «качающими» жителями Челябинской области в 2022 году стали верхнеуральцы и юрюзанцы.

В среднем на одного пользователя интернета здесь приходится свыше 26 гигабайт трафика – этого хватит, чтобы три дня без остановки говорить по видеосвязи в Telegram. Данная цифра на 58 процентов выше, чем средний показатель по региону.

Согласно обезличенной статистике экспертов МегаФона, сразу семь населенных пунктов обходят по любви к интернету южноуральскую столицу. К началу декабря ТОП по объемам трафика в среднем на пользователя выглядит следующим образом: Верхнеуральск - 26,2 Гб; Юрюзань - 26 Гб; Миньяр - 22 Гб; Усть-Катав - 19,5 Гб; Катав-Ивановск -19 Гб; Пласт - 18,4 Гб; Троицк - 18 Гб.

Для сравнения: обычно жители в Челябинской области прокачивают около 16 Гб. В прошлом году эта цифра была ниже на 25 процента. А вот меньше всего трафика на использование интернета со смартфона сегодня тратят в Верхнем Уфалее, Снежинске, Кусе, Южноуральске и Нязепетровске.

Лидеры по числу звонков кардинально отличаются. Впереди с небольшим отрывом оказался Верхний Уфалей, где горожанин в среднем беседует по телефону около семи с половиной часов в месяц. В рейтинг также смогли попасть жители столицы: Верхний Уфалей - 460 минут; Касли - 459 минут; Карабаш - 456 минут; Куса – 441 минута; Трехгорный-1 - 438 минут; Челябинск - 435 минут; Нязепетровск - 434 минуты.

«Жители области, наши абоненты, одни из самых общительных и качающих абонентов в УрФО. Кто-то предпочитает больше звонить, другим нравится писать в соцсетях или мессенджерах, а для нас важно – предоставить всем, независимо от способа коммуникации, качественные телеком-услуги. Для этого осенью мы на 50% расширили возможности сети 4G, чтобы «места» в интернете хватало всем, а звонки в VoLTE проходили еще в более высоком качестве», - отметил директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.