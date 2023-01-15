Люди Z Челябинской области помогают бойцам СВО символическими переводами «триста тридцать три»

Символический перевод в сумме «триста тридцать три» едва ли не каждый день посылают люди Z Челябинской области на поддержку бойцов в зоне СВО на Украине. Цифры, означающие артиллерийскую команду «Огонь!», регулярно повторяются на квитанциях в сообществе «ZOV Челябинск», которое с весны прошлого года обеспечивает подшефные подразделения вещами, продуктами, оборудованием.

«Бомбические» переводы в 333 рубля поддерживают боевой настрой полка гуманитарных добровольцев -практический вклад «ZOV Челябинск» продолжает расти.

Вчера, 14 января, для бойцов Чебаркульской дивизии переданы рации, инструменты, тёплые вещи, продукты, туристические коврики туристические, тёплая одежда и термобелье. «Много чего вручили, в том числе посылки от их семей помогли доставить», – рассказала агентству «Урал-Пресс-Информ» создатель и руководитель движения Надежда Солдатенкова.

А детский дом в ЛНР получил на Старый Новый год подарки.

Сейчас для новой отправки «за ленточку» готовят квадрокоптеры и тепловизоры, дизельные и бензиновые генераторы, дизельные и тепловые пушки, «буржуйки». Уральская фабрика мяса в очередной раз предоставила партию тушенки, как с благодарностью рассказала Надежда Солдатенкова, а с автозаводом «Урал» ведутся переговоры по запчастям, которые попросили бойцы.

«Девочки шьют, маскировочные сети плетут, вязальщицы вяжут, все это идет по накатанной, – рассказывает Надежда. - Привет от бойцов каждый раз получаем (после отправки – ред.), может не сразу, но всегда отвечают».

А еще добровольческий полк «ZOV Челябинск» теперь имеет собственный шеврон.