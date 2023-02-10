МАФы в чуриловском сквере Челябинска установят за 2,2 миллиона рублей

Малые архитектурные формы в сквере на улице Конструктора Духова в челябинском микрорайоне Чурилово установят за два миллиона 207 тысяч рублей – это наименьшая цена, предложенная одним из 18-ти участников электронного аукциона.

Напомним, аукцион по благоустройству существующего сквера в Тракторозаводском районе (четвертый этап) был объявлен 30 января. Его начальная цена составляла четыре миллиона 992 тысячи рублей. Прием заявок завершился седьмого февраля.

За сумму в два миллиона 207 тысяч рублей победитель установит на общественном пространстве 15 скамеек со спинками и подлокотниками, столько же квадратных урн и ограждение из нержавеющей стали (131 погонный метр).

Установить малые архитектурные формы в чуриловском сквере исполнитель должен будет в течение 75-ти дней с даты заключения контракта.