Магнитка помогает Донбассу

В Общественно-политическом центре Магнитогорска (Челябинская область) состоялась пресс-конференция по итогам отправки очередной партии гуманитарной помощи в ДНР. Организовать встречу с журналистами общественникам уже не в первый раз помог председатель МГСД Александр Морозов.

Открывая встречу, спикер Собрания попросил представителей СМИ не экономить эфирное время и газетные полосы, рассказывая об этой поездке, потому что речь пойдёт не «о себе любимых», а о том, как живут сегодня люди в Мариуполе, Донецке и Волновахе – без света, газа и воды…

«Мы должны понять, что эта ситуация касается каждого из нас, поэтому нельзя быть безразличными. Наверное, мало рассказываем о том, что есть такие люди, как ветераны войны в Афганистане и Чечне, которые не ограничиваются разговорами, а берут и помогают Донбассу. Прошу всех, кто побывал на Донбассе, как можно больше рассказывать о том, как живут наши соотечественники, что происходит в освобождённых городах, какая помощь необходима», - сказал Александр Олегович.

Во время пресс-конференции состоялся телемост с председателем общественной организации «Союз ветеранов Афганистана Донецкой Народной Республики» Владимиром Савеловым. Он поблагодарил магнитогорцев за помощь жителям ДНР.

В сборе третьей партии гуманитарной помощи, переданной в ДНР ветеранами боевых действий Афганистана и Чечни, участвовали магнитогорцы и жители близлежащих районов, предприниматели и организации. Было перечислено 2,5 млн. рублей, передано более 1200 коробок с продуктами питания. В составе гуманитарного груза питьевая вода, средства гигиены, вещи первой необходимости, инвалидная коляска, книги, собранные городским Советом ветеранов. В сборе и отправке гуманитарного груза непосредственное участие приняли депутаты городского Собрания, Молодая Гвардия, Совет сторонников, активисты и члены партии «Единая Россия».

Участники поездки рассказали о своих впечатлениях от Мариуполя, Донбасса, Волновахи. Говорили о радости, с которой местные жители их встречали, о рисках доставки груза, о трудных условиях проживания на Донбассе. Жители Мариуполя рассказывали магнитогорцам, как изменился город, какими темпами восстанавливаются и центр, и окраины, как в этом обновлении помогает население.

В рамках поездки подписано Соглашение о сотрудничестве между Магнитогорской городской общественной организацией «Ветераны Афганистана и Чечни» и общественной организацией «Союз ветеранов Афганистана Донецкой Народной Республики».

Кстати, вместе с грузом в ДНР доставлен триптих Победы с изображением трёх скульптур: металлурга, передающего меч солдату, Родины-Матери и Воина-Освободителя с надписью «Ветеранам Донбасса от ветеранов Магнитогорска». Триптих занял достойное место в музее трудовой и боевой доблести Донбасса.

На пресс-конференции ветераны боевых действий объявили о начале сбора уже четвёртой партии гуманитарной помощи. Жителям Донбасса нужны теплые вещи, продукты, вода, медикаменты, книги в библиотеки…

Сбор проходит в Общественно-политическом центре по адресу ул. Набережной, 2, в музее ветеранов боевых действий на ул. Ленина, 10, в организации «Союз пограничников России» на ул.Ворошилова, 4. По всем вопросам обращаться в Общественно-политический центр по тел. 22-75-75.