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Магнитка со Стратегией сверяет шаг

Общество
Сегодня, 15:16

Депутаты Магнитогорска (Челябинская область) оценили выполнение главных показателей развития города металлургов.

Стратегия развития Магнитогорска до 2035 года утверждена городским Собранием полтора года назад. Пришло время обсудить итоги реализации первого этапа.

Условно все мероприятия разделены на пять блоков: развитие человеческого капитала и социальной сферы, экономическое развитие, развитие научно-инновационной сферы, рациональное природопользование и экологическая безопасность, пространственное развитие.

Позитивные перемены в социальной сфере касаются всех горожан: закуплено медицинское оборудование, в местные больницы привлечены 35 врачей, заканчивается капитальный ремонт драмтеатра, развиваются библиотеки, введены в строй детский сад и школа...

С открытием еще одной новой школы на 1,5 тысячи мест количество обучающихся в первую смену приблизится к плановым 90 процентам.

Особо депутаты отметили развитие благоприятной городской среды. Это привлечение федеральный ресурсов на строительство и ремонт дорог, выполнение программы «Комфортная городская среда», решение ПАО «ММК» о создании парка «Притяжение», в котором запланировано строительство крупного медицинского центра, ледовой арены. Продолжается работа по расселению магнитогорцев из ветхо-аварийного жилья, предоставление квартир сиротам, молодым семьям.

Отмечены позитивные тенденции в развитии малого и среднего бизнеса, а также промышленного туризма на ПАО «ММК», в обеспечении экологической безопасности и становлении технического университета как центра компетенций и инноваций.

Спикер Собрания Александр Морозов подытожил, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, все социальные обязательства город выполнил.

 

 

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