Магнитогорцы продолжат ездить льготно в общественном транспорте

Сразу несколько решений депутатов городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) было посвящено льготам на проезд в общественном транспорте.

Депутаты единогласно приняли решения о сохранении на следующий год действующих льгот для пенсионеров и молодежи в полном объеме.

Пенсионеры и предпенсионеры по-прежнему будут иметь 30 бесплатных поездок, которыми смогут воспользоваться в течение месяца. А последующий проезд обойдется в половину тарифа, то есть всего в 10 рублей. При этом льготники смогут пересаживаться в течение часа совершенно бесплатно.

Сохраняется бесплатный и безлимитный проезд до садовых участков для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет. Традиционно льгота на садовые маршруты будет действовать с 16 апреля по 16 октября.

Напомним, в Магнитогорске организованы 42 садоводческих товарищества, где числится около 50 тысяч горожан. Однако это лишь члены СНТ, общее же число садоводов в разы больше.

Также в новом году, как и в текущем, по десять рублей за поездку в общественном транспорте будут платить школьники и студенты при предъявлении студенческого билета. Отметим, что в городе обучаются более 74 тысяч студентов и учащихся. В течение года они совершают примерно 4,3 млн. поездок. Цена на этом уровне действует уже на протяжении 4 лет – с 2016 года.