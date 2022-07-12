Магнитогорцы собирают третью машину с гуманитарной помощью Донбассу

В Магнитогорске (Челябинская область) готовят к отправке третью машину с гуманитарной помощью Донбассу. Городское Собрание депутатов организовало пресс-конференцию с ветеранами Афганистана и Чечни, где участники рассказали подробности сбора и отправки грузов.

Участник двух поездок в Мариуполь, заместитель председателя организации ветеранов Афганистана и Чечни Ильдар Габдрахманов рассказал, как доставлялся гуманитарный груз в ДНР, о сложностях в пути.

Например, ветераны, сопровождающие машину с грузом, соблюдали все меры предосторожности в условиях военной операции. Уже на месте разгружали груз очень быстро, в несколько этапов, рискуя попасть под обстрел. Жители, принимающие коробки с продуктами, товарами первой необходимости, тоже действовали быстро, без сутолоки и хаоса.

Журналистам показали видео, где жители Донбасса говорят об условиях, в которых им приходилось жить - в подвалах полуразрушенных домов. Со слезами на глазах они благодарили магнитогорцев за поддержку, за продукты питания, воду, гигиенические товары.

Председатель МГОО «Ветеранов Афганистана и Чечни» Урал Шарафутдинов отметил, что, отправляя первый груз, они все товары расфасовали по наборам в коробки. Так быстрее разгружать машину. Но такие предметы первой необходимости, как медицинские товары и памперсы, выдавали прямо с борта грузовика всем, кому было нужно.

Рассказали участники пресс-конференции и о том, что ребята из магнитогорской 53-ей гимназии приготовили свои подарки мариупольской школе №53. С какой радостью эти подарки были встречены! Кстати, эта школа в Мариуполе первой из образовательных учреждений начала работать после освобождения города.

Несмотря на все риски, магнитогорцы продолжат помогать жителям Донецкой народной республики, столкнувшимся с бедой. Ветераны Афганистана и Чечни объявили о сборе третьей по счёту машины с гуманитарной помощью.

Спикер городского Собрания Александр Морозов заметил: «Сейчас, когда наши земляки под пулями защищают жителей Украины, мы, магнитогорцы, должны быть более сплоченными и скромными в простом понимании этого слова. Чтобы было меньше среди нас, здесь живущих, чванства, хамства или, как молодежь говорит, понтов. И пример в этом нам подают люди, прошедшие Афганистан. Своим патриотизмом, открытостью, добрым отношением к молодежи, ветеранам, жителям Донбасса…

Отправка гуманитарной помощи - это добрая акция. Не для галочки, не потому, что кто-то сверху сказал, а от чистого сердца. И если жители Магнитки подключатся к этому доброму делу своим небольшим участием, будет здорово!»

Отправка гуманитарного груза планируется в 20-х числах июля. Вместе с грузом на Донбасс отправится триптих Победы с изображением трёх скульптур - металлурга, передающего меч солдату, Родины-Матери и Воина освободителя с надписью «Ветеранам Донбасса от ветеранов Магнитогорска».