Магнитогорск прирастает ТОСами

Депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) дали старт образованию еще одного органа территориального общественного самоуправления.

По словам спикера Собрания Александра Морозова, в Магнитогорске уже действует 51 комитет территориального общественного самоуправления. Активные жители обратились в Собрание с инициативой создания еще одного ТОСа в Ленинском районе.

«Территория достаточно большая, она охватывает солидную часть района от улицы Первомайская до улицы Калинина. Собрание в соответствии с законодательством утвердило границы, где будет осуществляться территориальное общественное самоуправление, и дату проведения конференции граждан по учреждению ТОС», - рассказал Александр Олегович.

Напомним, территориальное общественное самоуправление - это объединение инициативных граждан, при помощи которого они могут решать широкий круг вопросов, направленных на улучшение качества жизни. В частности, участники объединения могут создавать проекты и программы развития соответствующей территории, принимать решения о благоустройстве дворов вокруг своих домов, о ремонте дорог и тротуаров, о защите экологии и объектов культурного наследия.