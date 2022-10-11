10.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 октября (18+)
10.10.2022
Челябинская филармония подарила мобилизованным южноуральцам прекрасную музыку
10.10.2022
Через неделю движение в центре Челябинска будет организовано по-новому
10.10.2022
Детская филармония Челябинской области подписала соглашение о сотрудничестве с Ларисой Долиной
10.10.2022
Вынесен приговор убийцам замдиректора национального парка «Зюраткуль»
10.10.2022
Челябинец выбросил из окна подругу жены
Магнитогорск прирастает ТОСами
05.10.2022
ММК наградил лучших рационализаторов
23.09.2022
Магнитка помогает Донбассу
21.09.2022
Магнитогорск улучшает экологические показатели
19.09.2022
Представитель ММК рассказала об инвестициях комбината в развитие Магнитки бизнес-сообществу страны
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022