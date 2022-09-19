Магнитогорск стал участником патриотического мотопробега

В рамках марафона «Донбасс – Кузбасс» Магнитогорск (Челябинская область) посетили «Ночные волки».

Патриотический проезд мотоциклистов, организованный при поддержке «Единой России», призван объединить регионы-побратимы и поддержать жителей Луганской и Донецкой народных республик. Он торжественно стартовал в Горловке 4 сентября, конечный пункт - Кемерово. Общая протяженность марафона - более 5400 км. Через Волгоград, Саратов, Самару и Уфу, Курган, Омск, Новосибирск…

В Магнитогорске у монумента «Тыл-Фронту» колонну мотоциклистов встретили участники боевых действий в Афганистане и Чечне, депутаты городского Собрания, представители Совета ветеранов, молодогвардейцы «Единой России».

Председатель МГСД Александр Морозов и заместитель главы города Максим Москалёв торжественно вручили руководителю мотоколонны, президенту федерации мотоциклетного спорта Кемеровской области Кириллу Цвенгеру памятную статуэтку - малую копию монумента «Тыл–Фронту».

«Магнитогорцы через Союз ветеранов Афганистана и Чечни передают на Донбасс гуманитарную помощь. И этот мотопробег - большая эмоциональная поддержка жителей Донецкой и Луганской республик. Им сейчас тяжело, а мы рядом. Это большое дело», -прокомментировал Александр Морозов.

Гости получили сертификаты о пересечении границ Европы и Азии, фирменные свитера ХК «Металлург». И все вместе возложили цветы к Вечному огню.