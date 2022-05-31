Магнитогорский ретро-клуб получил городское имущество

Собрание депутатов Магнитогорска (Челябинская область) одобрило передачу общественникам гаража и макетов военной техники.

Депутаты согласовали передачу в безвозмездное пользование Межрегиональной общественной организации развития гражданского общества «Новый МИР» муниципального имущества. Это гараж общей площадью 136 кв.м, а также макеты техники - грузовика ЗИС-5 и броне-разведывательной дозорной машины БРДМ-1.

В октябре прошлого года в организации «Новый МИР» создано подразделение «Военно-патриотический клуб «РЕТРО». И переданное помещение необходимо для хранения и ремонта техники, а также для подготовки машин к участию в парадах, посвященных Великой Победе и других значимых мероприятиях города и Челябинской области, таких как Всероссийский день призывника, выставка ретро-авто, встреча ретро-ралли Париж-Дакар, праздновании дня города и других.

«Магнитогорск - город мастеров и тружеников, где делают из железной руды раскаленный металл и потом - технику. Это интересно, особенно мальчишкам и девчонкам, что можно что-то своими руками сделать, что ездит и радует глаз. Машины красивы, если говорить о военной технике, она красива вдвойне, потому что это техника победителей, соответственно, ее надо беречь. Это играет большую роль в патриотическом воспитании», – прокомментировал событие заместитель председателя Собрания Сергей Король.