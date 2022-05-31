31.05.2022
Магнитогорский ретро-клуб получил городское имущество
31.05.2022
В Челябинской области узаконили возможность дистанционного голосования
31.05.2022
Магнитогорская библиотека получила имя поэта
31.05.2022
Магнитогорск и Абзелиловский район будут сотрудничать
31.05.2022
ВТБ: ставка по льготной ипотеке в 9% устраивает половину заемщиков
31.05.2022
Благотворительная акция «Коробка храбрости» прошла на Южно-Уральской железной дороге
Магнитогорский ретро-клуб получил городское имущество
31.05.2022
Магнитогорская библиотека получила имя поэта
31.05.2022
Магнитогорск и Абзелиловский район будут сотрудничать
25.05.2022
В Магнитогорске чествовали чемпионов
28.04.2022
В «Мою Магнитку» играют и за рубежом
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022
Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
30.05.2022
В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки
30.05.2022
Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга
27.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022