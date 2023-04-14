Магнитогорское Собрание встречает школьников в музее

В музее местного самоуправления, расположенном в городском Собрании депутатов Магнитогорска (Челябинская область), прошла очередная экскурсия для школьников.

Учащимся многопрофильного лицея №1 рассказали об истории крепости Магнитной, ярких моментах в казацком крае дореволюционной России, о периодах гражданской войны, строительства металлургического гиганта, о работе магнитогорцев в Великую Отечественную войну, новой эпохе Собрания депутатов.

Одним из самых интересных моментов для ребят была возможность подержать настоящий олимпийский факел, меч от златоустовских мастеров, подаренный городу в честь 70-летия Великой Победы, и посидеть в депутатских креслах в зале заседаний городского Собрания.

Встретились ребята и с председателем депутатского корпуса Александром Морозовым. Он еще раз напомнил о символах Магнитогорска, познакомил школьников с системой голосования и пожелал ребятам усердно учиться, становиться крепкими специалистами в выбранных направлениях и не переставать любить родной город.