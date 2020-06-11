Максим Куляшов: Открытие на Советской и Пушкина в Челябинске двустороннего движения еще под вопросом

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов сообщил, что возвращение на улицы Советскую и Пушкина (на участках от Ленина до Труда)двустороннего движения пока под вопросом.

Напомним, поручение разобраться в ситуации и, по возможности, вернуть горожанам возможность перемещаться по данным участкам в обе стороны Максиму Куляшову на аппаратном совещании 25-го мая дала глава Челябинска Наталья Котова, зачитав присланное в редакцию агентства "Урал-пресс-информ" обращение местных жителей.

"Как только закончатся карантинные мероприятия, мы вернемся к изучению интенсивности движения на этих улицах. Пока же вопрос по открытию двустороннего движения здесь еще окончательно не рассмотрен, мы его еще обсуждаем", - рассказал Максим Куляшов агентству "Урал-пресс-информ".

Он отметил, что полосы дорожного движения на Пушкина и Советской будут доведены до нормативной ширины. На них, по его словам, как минимум, останется по две полосы.

По мнению чиновника, часть жителей домов на этих улицах может чувствовать себя более комфортно как раз благодаря принятому в апреле прошлого года решению об организации здесь одностороннего движения.

"Смотрите, покажу вам наглядно. Мы с вами находимся на улице Пушкина. Вот арка, в которую осуществляется въезд. За ней - все признаки двора. Мы видим контейнерную площадку. Если пройдем через арку, увидим по бокам от нее подъезды. Может быть, люди, которые там живут, стали чувствовать себя более комфортно именно с появлением одностороннего движения, - отметил Максим Куляшов. - Тем, кто использует данный участок улицы Пушкина для транзита, вероятно, стало неудобно. Однако все же вряд ли можно говорить о том, что это магистральная улица, движение по которой обязательно должно быть двусторонним. Посмотрите, сейчас полдень, час пик. Мы увидели лишь, как проехала одинокая машина".

Максим Куляшов также обратил внимание, что улица Пушкина сужена этой аркой, а дальше "разрывается" бульваром Славы.

"Насколько здесь необходимо двустороннее движение?! В любом случае надо спрашивать людей, которые здесь живут, изучать вопрос в комплексе. Вдруг недовольных на самом деле один-два-три человека. Нам же нужно мнение всех", - заявил чиновник.

Он заметил, что на Пушкина (от проспекта Ленина до бульвара Славы и от бульвара Славы до Карла Маркса) очень много припаркованных автомобилей.

"Я вижу, что по обе стороны улицы стоит припаркованный транспорт. Если здесь будет еще встречная машина какая -то, грузовая тем более, реально возникнет проблема на дороге. Тогда надо будет убирать парковочные места - еще какая-то часть людей может остаться недовольной", - заметил Максим Куляшов.

Он считает, что главная причина неоднозначной реакции челябинцев на одностороннее движение может заключаться лишь в том, что горожане к нему просто-напросто не привыкли. Отсюда и жалобы на его появление в тихом центре южноуральской столицы - на Советской и Пушкина.

"Если брать Екатеринбург, там из-за старой застройки и узких улиц очень много участков с односторонним движением. Сейчас мы начали активно применять схемы одностороннего движения в Челябинске. Первая улица - Вязовая, в Тракторозаводском районе. Там стесненные условия из-за частного сектора. Появились там и новые многоквартирные высотные дома - рядом с ними, соответственно, построены образовательные учреждения, однако подъезды к ним осуществляются по частному сектору. Это беда Чурилово, части района ЧТЗ - тех кварталов, где есть частный сектор и многоквартирные дома. Например, проспект Комарова, улица Южноуральская, где мы тоже применяем схему одностороннего движения. Посмотрим, как это будет работать", - рассказал Максим Куляшов.

По его словам, там невозможно сделать нормальный, широкий тротуар, полноценную двухполосную дорогу - мешает уже сложившаяся застройка частного сектора.

"Посмотрим, может, таких участков - с односторонним движением - в Челябинске будет все больше и больше, и люди начнут привыкать к нему и выстраивать свои маршруты в соответствии с новыми условиями", - сказал Максим Куляшов.

Он отметил также, что в центральной части Челябинска (это касается и Советской с Пушкина) ведется активная работа по расширению тротуаров, созданию доступной пешеходной среды со связанными между собой пешеходными маршрутами, по понижению бордюров. Осуществляются здесь и другие мероприятия, направленные на повышение качества жизни горожан.