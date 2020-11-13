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Максим Пекарский: На горе Косотур Златоуста обустроят экотропу и смотровые площадки

Общество
Сегодня, 14:29
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Автор: 
Евгения Александрова

На горе Косотур города Златоуста (Челябинская область) обустроят экологическую тропу и смотровые площадки - проект выиграл грант Ростуризма в размере около 2,7 миллиона рублей.

Инициатива создания туристического маршрута на Косотуре - центральной точки города - принадлежит главе Златоуста Максиму Пекарскому.

В конце сентября градоначальник провел выездные совещания на объекте совместно со специалистами мэрии, директором нацпарка «Таганай» Алексеем Яковлевым.

«В конце сентября были на Косотуре, рассказывал коллегам свои идеи по созданию здесь туристической тропы. А сегодня узнал, что проект туристического маршрута «Гора Косотур» выиграл грант Ростуризма! Косотур очень живописный, удобно расположен, а виды с него красивейшие. Нам очень повезло иметь в центре города такой объект! Думаю, это будет отличное место для прогулок», - отметил сегодня, 13-го ноября, Максим Пекарский.

Глава Златоуста поблагодарил команду, работавшую над созданием проекта

«Спасибо всем, кто принял участие в разработке проекта! Здорово, когда есть команда, готовая реализовывать идеи. Благодаря совместной работе в Златоусте появится еще один туристический объект в рамках кластера «Горный Урал», создаваемого при поддержке губернатора Алексея Текслера», - сказал Максим Пекарский.

Отметим, над составлением заявки для грантового конкурса совместно трудились специалисты администрации Златоуста, городского Центра развития туризма и нацпарка «Таганай».

В нацпарке уверены, что кроме самой горы – геологического памятника природы регионального значения, с живописными скалами, лесными массивами, родниками - интерес туристов привлекут и объекты культурно-исторического значения (места сражений времен Гражданской войны).

Маршрут по Косотуру, по мнению разработчиков, станет не просто еще одной точкой притяжения посетителей, но и поможет нивелировать ту антропогенную нагрузку, которую гора, находящаяся в историческом центре Златоуста, испытывает сейчас.

«Сегодня примерная посещаемость территории - около четырех тысяч человек в год. Внутри памятника природы существует разветвленная сеть троп и дорог и около двадцати неорганизованных мест отдыха. Тропы не обустроены, площадки для отдыха сильно повреждены. Создание экологической тропы поможет концентрировать туристопоток», - отметил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

Проект экологической тропы на горе Косотур предполагает обустройство входов с автопарковками, туалетами и тротуарами, устройство самой тропы со 120-метровым трапом, четырьмя смотровыми площадками и водоотводами, мест отдыха и оборудование маршрута на всём его протяжении указателями, километровыми столбами и информационными аншлагами.

«В финансировании проекта готовы участвовать администрация Златоустовского городского округа, ФГБУ «Национальный парк «Таганай» и частный предприниматель Олег Бачинин. А отработанная схема взаимодействия может впоследствии тиражироваться при реализации других подобных идей», - сказано в письме поддержки, которое направил в Ростуризм заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко.

Всего на получение грантов на первом в истории конкурсе проектов в сфере туризма было подано более четырех тысяч заявок. В список победителей вошли 474. По условиям конкурса, победители должны вложить в свой проект не менее 30-ти процентов собственных средств.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
Златоуст
Максим Пекарский
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