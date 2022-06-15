Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет

В Челябинской области сдвигаются сроки строительства базовых станций сотовой связи. Они должны были появиться в деревнях и посёлках с численностью населения от 100 до 500 человек, где до сих пор нет интернета и качественной мобильной связи. Строительство станций ведётся в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0». Однако, сейчас сроки её реализации могут быть скорректированы в связи с приостановкой поставок телекоммуникационного оборудования со стороны зарубежных производителей.

Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры Челябинской области. О том, что установка вышек приостановилась, сообщили в соцсетях южноуральцы.

«Здравствуйте. В том году было голосование на Госуслугах по поводу установки интернета и нормальной связи в малых деревнях. Наша д. Аширово заняла первое место по Кунашакскому району. В итоге, по-моему, дело на этом и остановилось. Хотя в некоторых сёлах вышку уже установили и близкие люди могут нормально общаться по телефону. Подскажите, пожалуйста, ждать ли нам Чуда?» – спрашивает жительница Аширово в сообществе во ВКонтакте «Л.А.Текслер, помоги!».

Отсутствие каких-либо работ по установке долгожданных вышек сотовой связи беспокоит жителей и других районов.

«Станция Таянды (Еманжелинск) аналогичная ситуация: было широкое освещение в местных СМИ и на тв, когда шло голосование. По результатам голосования наша станция вошла в пятёрку и всё на этом?», - в комментариях к посту пишет Артур Галимов.

Всего в 2022 году к 4G должны подключить 47 малочисленных населённых пунктов региона. В список попали деревни, посёлки и станицы, ставшие лидерами общероссийского голосования. Однако, данный перечень, как оказалось, является предварительным – есть вероятность того, что некоторые населённые пункты из него исключат и перенесут на следующий период. Решение об этом примет федеральный центр.

«Оба населённых пункта, деревня Аширово Кунашакского района и станция Таянды Еманжелинского района, включены в предварительный план строительства базовых станций в 2022 году в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Финансирование работ ведётся на средства фонда универсального обслуживания. Вместе с тем, в условиях сложившейся геополитической обстановки итоговый список населённых пунктов для подключения к 4G и сроки строительства объектов могут быть скорректированы. Итоговый график будет направлен в регионы Минцифры России», - прокомментировали в пресс-службе областного Минцифры.

В пресс-службе министерства уточнили, что под геополитическим фактором имеется в виду приостановка поставок зарубежного телекоммуникационного оборудования.

В ведомстве при этом напомнили, что помимо федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», существует также региональная программа. При поддержке губернатора операторам и интернет-провайдерам возмещается до 90% затрат при строительстве или модернизации сетей в малых населённых пунктах. Данная программа позволила провести сотовую связь и Интернет в 84 деревни и посёлка с общим количеством жителей более 45 тысяч человек. В этом году на эти цели из областного бюджета выделили 20 миллионов рублей.

В министерстве отметили, что по этой программе населённые пункты операторы выбирают самостоятельно из утверждённого списка. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте Минцифры Челябинской области.