Три IT-компании открывают в Челябинске мегашколу GigaSchool

Три IT-компании Челябинска - Napoleon IT, Xpage и PeopleDo - создадут мегашколу GigaSchool, где будут бесплатно готовить специалистов по трендовым IT-направлениям.

Главная цель мегашколы – дать учащимся качественное образование по наиболее востребованным направлениям IT-подготовки. Слоган «GigaSchool» – «Вместе мы можем больше».

В Минцифры отметили, эти три компании традиционно проводят в Челябинске бесплатные образовательные IT-курсы. Этот принцип сохранится и на базе новой объединённой школы. Интенсивные online-программы длительностью от восьми до 20 недель прокачивают скиллы по самым востребованным направлениям: от кодинга до продакт менеджмента. Выпускник сразу получает статус pre-junior разработчика, а самые талантливые приглашение на работу.

В ближайшее время «GigaSchool» организует курсы по направлениям: Project Management, Blockchain School, Web Development, Product Owner, PR в IT. Помимо образовательной программы в планах новой IT-школы полномасштабная работа по созданию профкомьюнити через организацию крупных событий (чемпионатов, хакатонов и лекториев) и развитие собственной AI лаборатории в ЮУрГУ.

«Сейчас в Челябинской области действуют несколько обучающих курсов в сфере IT - это интенсив "Цифровой гражданин" для старшего поколения, федеральные проекты "Код будущего" и "Урок цифры" для школьников 8-11 классов, работают детские центры технического творчества "Кванториум", "IT-куб", - поделился Игорь Фетисов, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. - Кроме этого, IT-специалистов успешно готовят в наших крупных средне специальных и высших образовательных учреждениях, имеющих большой опыт подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики».

«Курсы нашей новой объединённой школы - это возможность для школьников и студентов, получить бесплатное образование, не покидая регион, стать востребованными IT-специалистами», - прокомментировал Ильдар Чуракаев, основатель IT-компании Xpage.

«Вырастить грамотных IT-специалистов возможно только за счет доступного образования от ведущих практиков отрасли. Именно такой подход мы даём в «GigaSchool», - отметил Владимир Кожевников, основатель PeopleDo.

«Мы в Napoleon IT верим в то, что, объединяясь, сможем стать более полезными для студентов. Школа, как наша социальная инициатива, будет давать несоизмеримо больше, если мы с партнёрами будем действовать во благо учащихся на постоянной основе», - подчеркнул Руслан Ахтямов, директор по стратегии и сооснователь Napoleon IT.