Масштабное творчество: молодые специалисты ГРЦ Макеева провели выставку стендового моделизма

Молодые специалисты Государственного ракетного центра имени Макеева (Миасс, Челябинская область) провели выставку стендового моделизма в стенах дворца культуры и творчества «Прометей».

Модели боевых машин периода Второй мировой войны, виньетки и миниатюры военной тематики, красочные диорамы с подсветкой, модели современных автомобилей – это лишь часть того, что было представлено на выставке.

Как отмечают в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», в общей сложности юные гости выставки - ребята из Машгородка - смогли увидеть свыше 70 экспонатов и даже поуправлять танком.

«Такую выставку мы проводим впервые, – рассказал один из ее организаторов, инженер Иван Минеев. – Мы пригласили не только клубы Миасса, но и Златоуста, Челябинска».

Военно-технический клуб стендового моделизма «Держава» (Миасс), в котором занимается Иван Минеев, представил модели нескольких боевых машин периода Второй мировой войны в масштабах 1:35 и 1:72, а также виньетки и миниатюры военной тематики.

Особый интерес гостей выставки вызвала экспозиция клуба радиоуправляемых моделей в масштабе 1:16 «Уральский эскадрон» (Златоуст).

Звуки работы двигателя, механизма поворота башни, грохот выстрелов из пулемета добавляли особого реализма – из желающих освоить управление танком выстроилась целая очередь.

Интересно, что гости выставки могли не только познакомиться с моделями, но и принять участие в их создании. Так, Иван Минеев провел мастер-класс по сборке модели легкого танка БТ-5, работе с пластиком и инструментами.

На выставке были подведены итоги конкурса технического творчества «Наука и техника будущего», организованного Советом молодых специалистов ГРЦ. На конкурс, который проводился среди детей работников предприятия, можно было представить рисунки или поделки. Ребята фантазировали на тему техники будущего.



Председатель профкома АО «ГРЦ Макеева» Сергей Рязанов вручил всем участникам конкурса дипломы и памятные подарки. Кроме того, дипломами были отмечены гости выставки из соседних городов: 1:64 Club (Челябинск) и «Уральский эскадрон» (Златоуст).