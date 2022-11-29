Матерям погибших в ходе СВО южноуральцев вручили ордена Мужества

В Златоусте и Магнитогорске (Челябинская область) матерям погибших в ходе СВО героям передали ордена Мужества.

Старшину Дениса Зиннатуллина из Златоуста, погибшего 13 июля в бою в ходе специальной военной операции, наградили посмертно орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Награду своего сына Дениса Лидия Ишмуратовна Зиннатуллина получила из рук военного комиссара Владимира Казимирчука и главы округа Максима Пекарского.

Еще одно торжественное вручение ордена Мужества, присвоенного посмертно, состоялось в Магнитогорске. Его вручили матери Данилы Егорова за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Молодой человек погиб в ходе специальной военной операции на Украине десятого марта. Награду матери и сестре погибшего вручил глава города Сергей Бердников.