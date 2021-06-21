Мэр Котова задалась вопросом о маршрутах поливальных машин

Ежедневно на дороги Челябинска выходит 48 поливочных машин и 20 пылесосов. Об этом сегодня, 21 июня, на аппаратном совещании в мэрии Челябинска заявил заместитель главы администрации Максим Куляшов

Глава города Наталья Котова ему не поверила.

«А если я поеду и их не найду? Поменяйте форму доклада», - попросила она.

«Работает 48 поливальных машин, 21 пылесос», - повторил Куляшов.

Однако, несмотря на эти бодрые заявления, реально челябинцы не видят на дорогах города поливальных машин. При этом, когда идет дождь, «поливалки» нет-нет да обнаруживаются.